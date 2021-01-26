ياسمين فؤاد تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى حل المشكلات البيئية

جدة - نرمين السيد - وأضافت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة كانت حريصة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعى البيئى لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية، معربة عن امتنانها لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها.

جاء ذلك خلال حوار وزيرة البيئة بالصالون الثقافى عبر تقنية الزووم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على فيسبوك، وبمشاركة الدكتور حسين أباظة مستشار الوزيرة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والدكتور عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.

وأكدت فؤاد ان ما يجعل هذا الاحتفال مميزا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدنى ممثلا فى المكتب العربى للشباب والبيئة الذى كان سباقا فى الاحتفال بهذا اليوم لسنوات عديدة، مؤكدة الدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى حل المشكلات البيئية من خلال التواصل مع المجتمع المحلى والعمل على تغيير وتعديل الفكر والسلوك ليكون ايجابى تجاه التعامل مع البيئة، ومثال على ذلك فكرة الدراجات التشاركية بجامعة الفيوم والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبدعم من برنامج المنح الصغيرة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظة الفيوم والذى ساهم فى تقبل الفتيات لفكرة ركوب الدراجات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن يوم البيئة الوطنى لعام 2021 والذى تطلق وزارة البيئة فعالياته للمرة الثانية يأتى تحت شعار "التعافى الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19" وذلك لربطه بالمستجدات الدولية ولغة العالم الآن بعد أزمة جائحة كورونا، والتى أثبتت للإنسان أن الطبيعة ليست فى حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها.وهذا يعنى العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدى يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل.

وتابعت فؤاد خلال حوارها أن مصر كانت سباقه للدعوة لمفهوم التعافى الأخضر وذلك عندما اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر التنوع البيولوجى 2018 المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثالثة الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى، وهى رسالة للعالم للرجوع مرة أخرى للطبيعة.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية الخطوات التى اتخدتها الدولة خلال عام 2020 وهى موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة، وتهدف إلى دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وتخصيص اولى حزم تلك السندات لمشروعات النقل والاسكان، وأيضا تغير نوع السياحة لما بعد كوفيد- 19 وضع مفهوم جديد للسياحة البيئية من خلال تطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمع المحلى من خلال إطلاق حملة ايكو ايجيبت.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات وهو ما يؤكد سعى الدولة لتطبيق مفهوم التعافى الاخضر على أوسع نطاق، مشيرة الى قيام وزارة البيئة الى اطلاق مشروع وحدات البيوجاز منذ عام مضى بالقرى المصرية والمتمثل فى الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات بغرض توفير مصدر مستدام للطاقة، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا فى قرى أخرى على مستو ى الجمهورية، وكل هذه المشروعات تحتاج الى قانون ومناخ داعم للتنفيذ على أرض الواقع.

وحول أهمية دور الشباب فى العمل البيئى، أكدت فؤاد أن للشباب دور فعال للتغير إلى الأفضل وأنه بدون شباب واعى ومدرك ومتحمس لن نستطيع التغير، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تم تنفيذها تمت بمشاركة الشباب مثل شركة "البيوجاز ومشروع الدراجات التشركية والترويج للمحميات الطبيعية والمشاركة فى حملات التشجير الذى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال 2020 ضمن مبادرة اتحضر للأخضر"، وأيضا حمة very nile والتى تمت بمشاركة الشباب لتنظيف نهر النيل وقيام هؤلاء الشباب خلال جائحة كورونا بتشجيع الصيادين لجمع المخلفات من النيل وفتح مصدر دخل لهم، ودخول 110 محلات بمنطقة الزمالك ضمن مبادرة "لا للبلاستيك أحادى الاستخدام"، فالرسالة الحقيقة هى إحداث صحوة داخل الشباب المصرى ليشعر بأن البيئة جزء من حياته.

وأشارت فؤاد إلى أنه سيتم حلال الفترة المقبلة فتح باب التحاور والتشاور حول اللآئحة التنفيذية لقانون المخلفات داعية كل منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة متوجهة بالشكر لكل القطاعات والهيئات والمنظمات والشباب والمرأة لدورهم فى دعم العمل البيئى بمصر متمنية تقديم المزيد فكلنا شركاء ومسؤلون فى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر لكل العاملين بالوزارة وجهازيها على الجهود المبذولة فى مجال حماية البيئة، متمنية مع أول نتاج للاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية بعد طرحها للقطاع الخاص، رؤية مصر جميلة.

وتابعت وزيرة البيئة أنه فى ظل ما تشهده الدولة من تحول تنموى فإن كل الجهود يتم صياغتها فى شكل أرقام ومؤشرات أسوة بدول العالم فخطة الحكومة 2018- 2022 مبنية على مؤشرات وأرقام، ومعايير الاستدامة البيئية مستهدف أن تصل إلى 50% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، كما يتم إعداد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على أن يتم الانتهاء منها خلال 7 شهور.

وأكدت فؤاد: "نعمل على الاستعانة بأهل الخبرة من منظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة الدولة مع توسيع دائرة المشاركين من منظمات المجتمع المدنى وخصوصا من الشباب لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض الواقع".

من جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة أنه لم يكن هناك قناعة بتفهم الجهات المجتمعية من قطاع خاص وغيره بأهمية دمج البعد البيئى بما يعود بالفائدة على النشاط الإنتاجى، وعلى المواطن وتأثير ذلك على حياته اليومية من الصحة والتعليم وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة ومستوى معيشة لائق للمواطنين، مما وصلنا إلى الاهتمام الكبير بالبيئة اليوم.

وأضاف أباظة أنه خلال المرحلة الماضية أخذت سياسات الدولة من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كل القطاعات فى النظر إلى البيئة على أنها فرصة وليست عائق، إذ تسعى الحكومة والمجتمع المدنى للاستثمار فى البيئة بما يعظم الفائدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن العالم أيقن أنه بعد أزمة كوفيد 19 لا يمكن الاستمرار فى مسار التنمية دون التحول للاقتصاد الأخضر.

كما توجه الدكتور عماد عدلى بالشكر لوزيرة البيئة على جعل الاحتفال بيوم البيئة الوطنى احتفالا رسميا، مشيرا إلى أن اختيار شعار يوم البيئة الوطنى لهذا العام يعكس مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشار إلى أهمية صدور قانون المخلفات والذى تم إصداره بعد عقد لقاءات وحلقات تشاورية واجتماعات عدة وهو نتاج لحوار وطنى شارك فيه جميع الأطراف، إذ تم إصدار القانون بما يتناسب مع سلوكيات وثقافة وتراث المصريين، مضيفا إلى أنه كان يتم النظر لوزير البيئة على أنه وزير للرفاهية ولكنه وزير الحياة، مؤكدا أنه يلزم لوجود اقتصاد قوى وصحة جيدة بيئة نظيفة وحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد عدلى أن توفيق الأوضاع البيئية مطلوب من الجميع، ولولا القانون كان استنزاف الموارد أكبر والتلوث ومشاكل الصحة أكثر، مشيرا إلى ضرورة تحسين سلوكنا الايجابى نحو البيئة إلى جانب إنفاذ القانون.

كما وجه الشكر أيضا لوزيرة البيئة على تبنى مبادرة مشروع الدراجات التشاركية، مشيرا إلى نجاح المشروع بمحافظة الفيوم وجامعة الفيوم باعتبارهم شركاء فى نجاح المبادرة.