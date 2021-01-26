شكرى يرجع تأخر عودة العلاقات مع سوريا لتعقيدات دولية

جدة - نرمين السيد - وقال شكرى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا فيه بعض تعقيد، ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربى، مؤكدًا أن مصر تأمل عودة سوريا لمحيطها العربى، وأن تعود مرة أخرى للتبوأ مكانتها التى نعتز بها جميعًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق مجلس النواب، على إحالة بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.

وكان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أكد أن مصر لا تقبل التدخل فى الشؤون الداخلية، فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل فى شؤونها، لافتًا إلى أن هناك تصدى لأية محاولات للتدخل وهناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان.