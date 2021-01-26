صور.. التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا بالأقصر.. غدًا

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة التضامن الاجتماعى، غدًا الأربعاء، معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، إذ يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هى: "القاهرة - المنوفية - الأقصر- أسوان - قنا - سوهاج - المنيا- الفيوم - شمال سيناء - جنوب سيناء".

وقالت نيفين القباج إن معرض ديارنا يأتى فى إطار استراتيجية التمكين الاقتصادى للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم فى دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادى عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم.

وأضافت أن المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، إذ تم مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المعرض، من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دورى، ويتم تعقيم وتطهير المعرض 3 مرات يوميًا.

ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمى والمنزلى، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزى السيناوى، بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات: "قنا - سوهاج - أسوان - الأقصر".