السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لحاكم كومنولث بأستراليا ورئيس الهند

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الجنرال السير دافيد هيرلي الحاكم العام للكومنولث بأستراليا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم أستراليا . كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية .

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