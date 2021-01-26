السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا ورئيس الهند

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجنرال السير"دافيد هيرلي" الحاكم العام للكومنولث استراليا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم استراليا. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس "رام ناث كوفيند" رئيس جمهورية الهند بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

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