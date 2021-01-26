نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء حالة الطقس ليوم غد الاربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي شمال البلاد علي سطح الأرض يتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد وبارد علي جنوب سيناء، بينما يكون صقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد علي فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ٣ أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجة.