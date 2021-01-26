سفيرة كولومبيا لـ دوت الخليج: وزير الدفاع كان يخطط لزيارة مصر قبل وفاته

جدة - نرمين السيد - أكدت سفيرة كولومبيا بالقاهرة آنا ميلينا مونيوز دى جافيريا، أنها آخر مرة التقت وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو، الذى توفي اليوم متأثرا بفيروس كورونا كانت منذ شهر تقريبا، خلال زيارتها لكولومبيا فى إجازة الكريسماس.





وأشارت السفيرة فى تصريحات إلى دوت الخليج، إلى أنها دعت وزير الدفاع لزيارة مصر وأنه تقبل دعوتها وكان يخطط لزيارة مصر فى شهر مارس القادم، موضحة أن هذه الزيارة كانت ستصبح أول زيارة لوزير دفاع كولومبى للقاهرة. وأضافت سفيرة كولومبيا، أن وزير الدفاع كان صديقا مقربا منها وخادم للشعب الكولومبى حيث تقلد العديد من المناصب، فقد عمل سفيرا لكولومبيا بعدة دول منها النمسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبى وروسيا، كما حمل العديد من الحقائب الوزارية فعمل وزيرا للتعليم والداخلية والخارجية قبل أن يقلد منصبه الأخير كوزير للدفاع، وأنها علمت أنه أصيب بالفيروس هو وزوجته منذ 12 يناير، وتم احتجازه بالمستشفى منذ ذلك التاريخ ولكنها لم تكن تتوقع وفاته، حيث أن حالته لم تكن متدهورة فى البداية.

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