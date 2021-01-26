المستشارة مروة البيومى تمثل النيابة الإدارية أمام التأديبية

جدة - نرمين السيد - والجدير بالذكر، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستمرارًا للسياسة التى ينتهجها حيال ترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية ودعمها فى تولى المناصب القيادية.