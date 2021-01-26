صور.. بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا للطاقم الطبى بمستشفى بلطيم

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وأكد بيان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أن التطعيم من لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية جاء من حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا خاصة الأطقم الطبية، لكونهم خط المواجهة مع هذا الوباء.
ومن جانبه، قال مصدر طبى مسؤل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن التطعيم باللقاح بدء اليوم داخل مستشفى عزل بلطيم للأطقم الطبية فقط، الراغبين فى أخذ التطعيم حيث سيتم المرور على المستشفيات لتطعيم الأطقم الطبية داخلها.
وتابع المصدر، أنه فيما يخص المواطنين، فسيتم الإعلان فى حينه، عن بدء أخذ اللقاحات داخل مستشفى قلين المركزى، المخصصة لذلك.
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