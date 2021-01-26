النشرة المرورية .. محور الأوتوستراد بديلا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده، وأحجام ظهرت فى ميدان الجيش للمتجه إلى ميدان المعمورة.

وأضاف صابر أن محافظة الدقهلية تنحصر فيها الأحجام بشارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة، وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بالطرق والمحاور كافة.

وتابع: "الطريق الدائرى يشهد بعض أعمال توسعة على بعض القطاعات حيث ظهرت بها أحجام وكثافات مرورية ومن أبرزها أعلى مناطق البساتين الأوتوستراد والمتجه إلى المنيب وأعلى مناطق الوراق للمتجه إلى الطريق الزراعى أما باقى الطرق الدائرية تعمل بشكل مرضى".

وفى محافظة الجيزة، تعمل حركة السير بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات، وطالب بتجنب شارع مراد وسلوك شارع الجامعة أو السودان.

وألمح صابر إلى أن محافظة القاهرة، ظهرت فيها الأحجام مرتفعة بشكل نسبى خصوصًا فى محور الفردوس بمنطقة صلاح سالم نتيجة وجود أعمال توسعة لمحور الفردوس، ويفضل سلوك محور الأتوستراد أفضل حالا.