نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين: هيئة قضايا الدولة وافقت على الإشراف على انتخابات الفرعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، رجائي عطية نقيب المحامين، ردا على الخطاب المؤرخ 23/1/2021 بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر لانعقادها يومي 7، 8 فبراير، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى السيد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"».



وأضاف: «ونرسل لسيادتكم صورة قرارانا رقم 17 في 2612021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقًا للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة». وأضاف: «ونرسل لسيادتكم صورة قرارانا رقم 17 في 2612021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقًا للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة». وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء السادة أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيدة كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد السادة المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية. وأشر نقيب المحامين على الخطاب: «لجنة الإشراف على انتخابات النقابة العامة لإعداد المطلوب وموافاة هيئة قضايا الدولة به باكر الأربعاء 2712021». وأضاف نقيب المحامين: «مع جزيل الشكر والامتنان لهيئة قضايا الدولة، وعظيم الاحترام والتقدير للمستشار الجليل الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة».