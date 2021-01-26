نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يستنكر الاعتداء على مسجد في الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حادث الاعتداء الذي تعرَّض له، أمس الاثنين، أحد المساجد في المنطقة الحدودية بين الدنمارك وألمانيا؛ حيث قام شخص مجهول بكتابة عبارات مسيئة للإسلام والقرآن على جدران المسجد.

واعرب المرصد عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء المتطرف والسلوك العنصري الذي يُعدُّ حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على المساجد في الدنمارك، مطالبًا بسرعة ضبط مرتكب الجريمة، كما يطالب بتوفير الحماية للمساجد ودور العبادة بصفة عامة.

واشار المرصد إلى أنه بصدد إصدار دراسة بعنوان: «جرائم استهداف دور العبادة» والتي يستعرض فيها أهمية دور العبادة ومكانتها، مع إلقاء الضوء على البنود الخاصة بذلك في الأعراف والمواثيق الدولية، وأبرز الأنماط التي نفَّذت بها الجماعات المتطرفة تلك الاعتداءات، إضافة إلى سرد بعض جرائم تلك الجماعات والحركات اليمينية المتطرفة على المساجد وغيرها من دور العبادة الأخرى.