وزير الطيران: خفض أسعار التذاكر ضمن مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران: خفض أسعار التذاكر ضمن مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة في المقال التالي
وقال وزير الطيران، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلي اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله: محدش يقدر يتأخر علي المواطنين في شكواهم.
ونوه وزير الطيران إلي خفض أسعار تذاكر الطيران في ضوء مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.
وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطيران، محمد منار عنبة، عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء، بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.