وزير الطيران: خفض أسعار التذاكر ضمن مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، خلال إلقاء بيان أداء وزارته خلال الفترة الماضية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية التواجد المصري في أفريقيا، مشيرا إلي أن أولي الملفات التي نظرها كانت جنوب السودان وتم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي والتوقيع علي اتفاقية للتعاون بالأحرف الأولي، هذا فضلًا عن التعاون مع كثير من الدول الإفريقية ومنها زامبيا لاسيما وأن المجال بها واعد.

وقال وزير الطيران، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلي اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله: محدش يقدر يتأخر علي المواطنين في شكواهم.

ونوه وزير الطيران إلي خفض أسعار تذاكر الطيران في ضوء مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطيران، محمد منار عنبة، عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء، بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

