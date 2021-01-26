"سعفان" يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة بشركات العاشر من رمضان

كما كرم الوزير سليم شانكايا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة جيد تكستايل التي وفرت أكبر فرص للعمل لذوي القدرات الخاصة من أبناؤنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، وذلك بحضور، مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ومحمد سامح مدير مجموعة المصانع ،وأشرف الدوكار ممثل الاتحاد المحلي لعمال العاشر .

شدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال: "الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

ووعد الوزير الاستمرار في الإنطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".وكان وزير القوي العاملة قد قدم في بداية كلمته خالص شكرة للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسي المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الوزير قد استهل كلمتة بالتهنئة لرجال الشرطة بعيدهم السنوي، مؤكدا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة تحملوا خلال السنوات العاشر الماضية عبء كبير في حماية الدولة المصرية والمواطن المصري، وأثبتوا جدارتهم في ذلك فلهم كل الشكر والتقدير.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده اليوم في هذه الشركة، وحرصنا على التواجد في موقع العمل المختلفة وسط العمال لنضمن توفير كل وسائل الحماية والرعاية اللازمة لهم، خاصة في الصناعات التي تتمتع بالرقي في جودة منتجاتها مثل تلك الشركة التي نحن بصددها اليوم.

وأكد سعفان أن الوزارة تعمل دائما على دعم الصناعات التي تهدف للرقي بمنتجاتها ، وتهدف لذلك وتسعى لتحقيقه، بما يخدم عملية الإنتاج ويعود بالنفع والفائدة لعمالها، موجها الشكر لإدارة الشركة علي دعمها للعمالة المصرية والتعامل الراقي معها، مشددا على تحقيق الاستدامة في أي عمل تسعي إليه أي شركة، بما يؤثر إيجابيا على العامل نفسه والصناعة.

وأوضع الوزير أن التعاون بين العمال وأصحاب العمل، أساس النجاح في أي عمل تقوم به الشركات، مشددا علي أن الايدي العاملة في كل صناعة هي أهم عناصرها، وبالتالي يجب توفير جميع أوجه الرعاية الكاملة لهم بما يحقق المردود الايجابي للشركات.

وأوضح الوزير أننا سبق وقمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع فرع الشركة بالإسماعيلية فيما يتعلق بتدريب الشباب قبل تشغيلهم بالمصنع ، بهدف تحسين مهارة العامل قبل دخوله للعمل. ، وكما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات شركات أخري.

وأضاف الوزير بأن تمتلك الوزارة ٣٣٠ ورشة في ٣٨ مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، معربا عن استعداد الوزارة دعم الصناعة بكل ما تحتاجه منهم، لتخريج عمال مدربين مؤهلين للعمل بشركاتهم ومصانعهم.

من جانبة وجه المدير التنفيذي لمجموعة شركات جيد تكستايل التحية لرجال الشرطة المصرية في عيدها السنوي، والشكر والتقدير للوزير على تشريفه بزيارة المصنع، مشيرا إلي أنه خلال العامين الماضيين تم عمل تعاون "مصري – تركي" في هذه الصناعه أدي الي نجاح غير مسبوق لنمو تلك الصناعة في مصر.

وقال : المديري التنفيذي للمجموعة : إنه بفضل توجيهات وزارة القوى العاملة وتوجيهاته، تمكنت الشركة في العام الماضي من تحقيق الاستقرار والثبات برغم جائحة كورونا، كما استطاعت مواجهة كل التحديات والمشكلات في ذلك العام وتحقيق التعاون مع شركات عالمية في مجال صناعة الملابس.

ولفت إلي أن المجموعة تضم ٣ شركات بالإسماعيلية، والعاشر من رمضان، وبرج العرب بالإسكندرية ، ويعمل بها أكثر من 6000 آلاف عامل، وسنعمل في الفترة المقبلة على زيادة العاملين بما يحقق النجاح للشركة وزيادة الصادرات، معربا عن أمل الشركة في زيادة عدد العاملات في فروعها ، لافتا إلي أن شعارنا الأساسي هو الاهتمام بالإنسان أولا قبل الصناعة، ونحاول قدر الإمكان توفير احتياجاته وتحقيق السعادة له.

في نفس السياق أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ، أنه بناء على توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان سيتم توفير المصل المضاد لفيروس كورونا للعمال داخل المصانع من قبل أصحاب الشركات، لافتا إلي أن المدير المدير التنفيذي لمجموعة شركات جيد تكستايل وافق على ذلك وسيتم العمل على تعميمه على باقي الشركات والمصانع.

