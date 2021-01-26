الزمالك يقيد لاعب الفريق في القائمة الإفريقية

أعلن نادي الزمالك قيد المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق في القائمة الإفريقية للقلعة البيضاء ،بعدما منع تأخر وصول البطاقة الدولية للاعب،وذلك بعد إنتهاء مدة الإعارة .

ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز امام فريق مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد20 نقطة من أصل8مباريات خاضها الفريق،بينما يحتل فريق مصر المقاصة المركزالسابع في ترتيب الدوري برصيد 13نقطة من أصل8مباريات خاضها الفريق،ويسعي فريق الزمالك حصد الثلاث نقاط لإنتزاع الصدارة من المارد الأحمر،بينما يأمل فريق مصر المقاصة في الخروج من اللقاء نتيجة إيجابية.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك فاز اعتباريا علي فريق "الجيزال التشادي" في بطولة إفريقيا وذلك بعد إنسحاب فريق جازيل الإتشادي من المباراة بسبب عدم سفر البعثة الي القاهرة وذلك بعدما نشب خلاف حاد بين الاتحاد الإتشادي ووزير الرياضة الإتشادي، بعدها تم إقرار إعتباراً الفارس الأبيض فائزا بالمباراة بنتيجة 2/0.

وقد هُزم الزمالك في النسخة الماضية في بطولة إفريقيا من غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 2/1 في النهائي الأفريقي الشهير، حيث أحرز الأهداف كل من عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق وتعادل الفارس الأبيض شيكابالا وانتهي اللقاء بهدف احرزه لاعب المارد الأحمر مجدي "أفشة" في الدقيقة 86 .

ويأمل الفارس الأبيض تعويض هذا الموسم والفوز بالبطوله خاصتاً بعد خسارته ثلاث بطولات الموسم الماضي والذي حصدهم المارد الأحمر ،خسارة بطولة الدوري الممتاز وخروجة في ربع نهائي كأس مصر امام فريق طلائع الجيش وإفريقيا،حيث يمتلك الزمالك 12 دوري ممتاز فقط .

وتقدم عرض من فريق جالطا سراي الي لاعب الفريق مصطفي محمد وذلك بعد فشل صفقة رحيله الي الدوري الفرنسي ولكن إداراة الزمالك قرر إيقاف التفاوضات مع النادي بسبب عدم رغبة الزمالك في رحيل اللاعب وذلك بسبب من الصعب تعويض لاعب مثله .

وقال اللاعب في تصريحات مسبقة أنه يملك من العمر 24 عام وعند التقدم في العمر من الصعب الإحتراف وأنه يرغب في خوض هذه التجربة ولم أتغيب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإعتراض عن إدارة النادي ولكن السبب الحقيقي مرض والدتي.

