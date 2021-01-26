فريدى البياضى: المياه قضية أمن قومى.. ولابد من توظيف الحلفاء فى الضغظ على إثيوبيا

قال النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب:" إن قضية المياه، تعد أمن قومى تتعلق بالشعب المصرى، إذ يعد النيل هو شريان الحياه، وتخص جميع الأجيال المقبلة، وعندما كانت العلاقة مع الإدارة الأمريكية فى أحسن أحوالها، لم نلاحظ أى تقدم على مستوى مجلس الأمن أو أيًا من المؤسسات الدولية الأخرى.

فريدى البياضى: قضية المياه أمن قومى

ووجه عضو مجلس النواب، فريدى البياضى سؤالًا إلى وزير الخارجية، حيث قال:" ما خطة الوزارة الآن؟ و هل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولي بشأن قضية المياه؟

كما أشار عضو مجلس النواب، فريدى البياضى، إلى ضرورة توظيف الحلفاء فى عملية الضغط على الجانب الإثيوبي، متساءلاً : كيف ولماذا لم نستغل حتى الآن ملف الضغط من خلال علاقاتنا مع حلفائنا و تحديداً السعودية و الامارات و ما لهم من استثمارات هائلة في القطاع الزراعي في إثيوبيا؟

كما تساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن الوكالة المصرية للتنمية، قائلاً: إن هذه الوكالة من المفترض أنها الذراع الاقتصادي للتنمية الذي يخدّم على ملفات الخارجية ، فأين هذا الاستخدام و ما هي الخطة الموضوعة لتطوير هذه الوكالة؟ و نحن نرى في نفس الوقت دولاً أخرى معادية لمصر تلعب هذا الدور بقوة لتحقيق مصالحها الخارجية.