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طارق رضوان: ادعاءات حقوق الإنسان فارغة من مضمونها.. ولابد من تحديث أسلوب التواصل مع الغرب

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طارق رضوان - أرشيفية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" لابد أن يكون هناك موقفًا قويًا من قبل السلطة التنفيذية للتصدى لتلك الادعاءات، المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تروج تجاه مصر".

طارق رضوان: ادعاءات حقوق الإنسان فارغة من مضمونها 

وأكد عضو مجلس النواب، طارق رضوان، خلال كلمته، على تلك الادعاءات التى يروجها البعض، هى فارغة من مضمونها ومجوفة من فحواها، ولابد من وجود موقف حاسم فى هذا الشأن".

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، إلى أن السلطة التشريعية، تقوم بعمل جلسات استماع لكل مسئولى السلطة التنفيذية، للوقوف على حجم الإنجازات التى تمت خلال السبع سنوات الماضية، وأعتقد أن ما تم يدعونا إلى أن نقف فخرًا لتلك الفترة من تاريخ مصر الحديث، وأيضًا ما تم من إنجازات سواء الخدمات المرفقية، أو الرعاية الصحية أو القضاء على العشوئيات، أو خلق فرص عمل أو بنا مجتمعات عمرانية جديدة، وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان، ولابد أن يتم إبرازه للمجتمع الدولى وبالشكل اللائق ومن خلال المنصات التى يمكن التواصل من خلالها.

واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان حديثه قائلًا:" لايمكن أن يتم التواصل مع الغرب من خلال القنوات الفضائية المصرية، ولابد من التحدث معهم بنفس الأسلوب ونفس الوسائل، مشيرًا إلى أن هناك نشطاء يقوموا بالترويج بالسلب عن مصر، ومن الضرورى وجود قنوات تواصل مع البرلمانات الغربية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لكي يكون هناك تنسيق وبشكل مستديم ولائق، لا يمكن أن يكون هناك برلمان مصرى قوى قام بسن الكثير من سن القوانين متعلقة بحقوق الإنسان ولا يمكن إبرازها بخصوص البرلمانات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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