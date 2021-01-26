طارق رضوان: ادعاءات حقوق الإنسان فارغة من مضمونها.. ولابد من تحديث أسلوب التواصل مع الغرب

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" لابد أن يكون هناك موقفًا قويًا من قبل السلطة التنفيذية للتصدى لتلك الادعاءات، المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تروج تجاه مصر".

طارق رضوان: ادعاءات حقوق الإنسان فارغة من مضمونها

وأكد عضو مجلس النواب، طارق رضوان، خلال كلمته، على تلك الادعاءات التى يروجها البعض، هى فارغة من مضمونها ومجوفة من فحواها، ولابد من وجود موقف حاسم فى هذا الشأن".