طارق رضوان: ادعاءات حقوق الإنسان فارغة من مضمونها.. ولابد من تحديث أسلوب التواصل مع الغرب

طارق رضوان - أرشيفية
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" لابد أن يكون هناك موقفًا قويًا من قبل السلطة التنفيذية للتصدى لتلك الادعاءات، المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تروج تجاه مصر".
طارق رضوان: ادعاءات حقوق الإنسان فارغة من مضمونها
وأكد عضو مجلس النواب، طارق رضوان، خلال كلمته، على تلك الادعاءات التى يروجها البعض، هى فارغة من مضمونها ومجوفة من فحواها، ولابد من وجود موقف حاسم فى هذا الشأن".
واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان حديثه قائلًا:" لايمكن أن يتم التواصل مع الغرب من خلال القنوات الفضائية المصرية، ولابد من التحدث معهم بنفس الأسلوب ونفس الوسائل، مشيرًا إلى أن هناك نشطاء يقوموا بالترويج بالسلب عن مصر، ومن الضرورى وجود قنوات تواصل مع البرلمانات الغربية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لكي يكون هناك تنسيق وبشكل مستديم ولائق، لا يمكن أن يكون هناك برلمان مصرى قوى قام بسن الكثير من سن القوانين متعلقة بحقوق الإنسان ولا يمكن إبرازها بخصوص البرلمانات.
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