هل يصدم بيراميدز جماهير الأهلي ويمنع إذاعة المباراة؟.. أزمة تتفجر

ينتظر عشاق الكرة المصرية، قمة الدوري بين النادي الأهلي وبيراميدز، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.





وحدثت أزمة جديدة منذ قليل، قد تهدد بعدم إذاعة مباراة بيراميدز أمام الأهلي، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، وكانت الأزمة قد تطور في بيان مفاجئ كانت تنوي إدارة بيراميدز نشره قبل أن يتم أحتواء الامر سريعًا.

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وبدأت الأزمة بعد واقعة تقديم الشركة الراعية للنادي السماوي، لمباراة بيراميدز أمام الأهلي، على صفحات التواصل الاجتماعي للشركة، وتجاهلت شركة بريزنتيشن بيراميدز خلال تقديمها للقاء، وهو ما أثار موجة شديدة من الغضب ودفع مسؤولي النادي السماوي للتهديد بإلغاء التعاقد مع الشركة الراعية وعدم إذاعة المباراة.

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وكشف مصدر خاص لـ دوت الخليج: أن الشركة الراعية تداركت الأمر سريعًا وأحتوت غضب بيراميدز وأعادت الصفحات تقديم المباراة مرة أخرى، بصور تضم فريق النادي السماوي، كما حذفت الشركة البوست المسيء لبيراميدز.

وكانت اخر مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز والمباراة التي شهدت التعادل السلبي المسيطر علي اللقاء عام 2020،حيث تم طرد لاعب خط وسط المارد الأحمر عمرو السولية .





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.