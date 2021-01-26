علاء عابد يطالب وزير الطيران بتحسين أداء القطاع وتطويره

طالب رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، علاء عابد، بضرورة تعظيم موارد قطاع الطيران المصري، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والرضا التام عن إنجازات الدولة المصرية في كافة المناحي الخدمية والاقتصادية والإنشائية، والطفرات التنموية التي لاتتوقف، إلا أن أول قطاع يتعامل معه السائح في الطيران يحتاج للمزيد من التطور والتقدم وتعظيم الموارد.

وزير الطيران بمجلس النواب

وحذر عابد خلال كلمته في الجلسة العامة، بحضور وزير الطيران محمد منار عنبه، من أن شركات أخرى إقليمية ودولية تريد الانقضاض على السوق المصري، وأنه في ظل تلك الأجواء لايجب الاعتماد على حل المعاش المبكر للتخلص من العمالة الزائدة في هذا القطاع، قائلا: قد يكون حلا مؤقتا، ولكنه ليس حل جذري.

واستطرد: هناك رسالة يجب أن تصل إلي الوزير، أن هناك أطراف تترصد بمصر، وشركات تريد أن تنقض على السوق المصري، ولكننا كنواب سنساعدك للاستقرار على استراتيجية للنهوض بهذا القطاع .

الديون المتراكمة بوزارة الطيران

واختتم: هناك ديون متراكمة من 15 لـ 20 مليار، وصلت في وزارة البترول وحدها 7 مليار، ولكن يجب أن نقتضي بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استلم البلاد في منتهى السوء وخلق منها منظومة عمل عالمية ناجحة.