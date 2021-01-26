تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أصدر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، قراره بتجديد حبس حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك 15 يوم على ذمة التحقيق، في قضية الاتجار بالبشر.

تجديد حبس مودة الأدهم

كما جدد قاضي المعارضات حبس مودة الأدهم أيضًا، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع ظهور فيديوهات حنين حسام ومودة الأدهم حينها، لثور ولن تهدأ إلا بعد ظهور الثنائي خلف القضبان لمعاقبتهم كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يكرر ما بدر منهم.

حنين حسام ومودة الادهم

كان قد، أعلن قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس كلًا من حنين حسام ومودة الأدهم، فتايات تطبيق "تك توك" في اتهامهما بالإتجار في البشر يوم 14 يناير الماضي، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيق.

الجدير بالذكر، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، وإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.