قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر في مقدمة الدول التي تنادي بالديمقراطية وإحترام الحريات وحماية حقوق الإنسان مطالبًا المؤسسات الخارجية المختلفة وبعض الدول بالكف عن التدخل في الشأن المصري خاصة أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وعبر سلطان، في بيان له عن رفضه التدخلات الخارجية من الكونجرس الأمريكي، في الشأن المصري والإشارة للحريات في مصر مستخدمين شعارات الإعتقالات السياسية وغيرها مؤكدا أن هذه الأمورغير موجودة في مصر وأنها مجرد افتراءات لا تستند لمعلومات موثقة أو أدلة منطقية.
وزير الخارجية بمجلس النواب
وأشاد سلطان، بدور القضاء المصري في التعامل مع القضايا والإشكالات الخاصة بحقوق الإنسان والإعتقالات السياسية دون المساس بحرية أي مواطن مصري مؤكدا رفضه محاولات تشويه صورة مصر في الخارج بإسم حقوق الإنسان للوصول لأهداف وطموحات سياسية علي حساب الدولة المصرية.
وزير الخارجية عن طلب النائب أيمن أبو العلا بشأن " باسبور أزواج النائبات ": أرى وجاهته لتوحيد المعاملة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سلطان: حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط.. وتدخلات الكونجرس "مرفوضة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.