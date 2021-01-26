محمد سلطان: حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط.. وتدخلات الكونجرس "مرفوضة"

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر في مقدمة الدول التي تنادي بالديمقراطية وإحترام الحريات وحماية حقوق الإنسان مطالبًا المؤسسات الخارجية المختلفة وبعض الدول بالكف عن التدخل في الشأن المصري خاصة أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وعبر سلطان، في بيان له عن رفضه التدخلات الخارجية من الكونجرس الأمريكي، في الشأن المصري والإشارة للحريات في مصر مستخدمين شعارات الإعتقالات السياسية وغيرها مؤكدا أن هذه الأمورغير موجودة في مصر وأنها مجرد افتراءات لا تستند لمعلومات موثقة أو أدلة منطقية.

وزير الخارجية بمجلس النواب

وأشاد سلطان، بدور القضاء المصري في التعامل مع القضايا والإشكالات الخاصة بحقوق الإنسان والإعتقالات السياسية دون المساس بحرية أي مواطن مصري مؤكدا رفضه محاولات تشويه صورة مصر في الخارج بإسم حقوق الإنسان للوصول لأهداف وطموحات سياسية علي حساب الدولة المصرية.

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