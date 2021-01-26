دوت الخليج يهنئ مختار والجالي..وينظر بعين الفخر لتجربة اليوم السابع تحت قيادة خالد صلاح

لازالت مؤسسة اليوم السابع تنتصر يوميا إلى المعايير المهنية والإنسانية ومقتضيات العمل الإعلامي النموذجي، الأمر الذي يفسر حالة النجاح المذهل وحصد المكاسب الذي لايتوقف بين مجموعة من المنافسين الشرسين، اللذين أحدث اليوم السابع فرقا هائلا وشاسعا بينه وبينهم. نجاح متواصل ومؤخرا عقب حصول موقع اليوم السابع عن جدارة على جائرة الصحافة الذكية، ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، لتصعد إلى منصات التتويج بعد منافسة قوية مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حافظت المؤسسة على معايير الكفاءة والاحتفاء والتقدير بالمجهود الذي يبذله أبناءها النابهين. وقد سادت حالة من الاحتفاء على مدار الساعات الماضية، بعد صدور قرارات جديدة بترقية كل من، الزميلة هند مختار، والزميل محمد الجالي، ووصولهم إلى منصب "مدراء للتحرير"، حيث أظهر باقي الزملاء في المؤسسة المرموقة سعادة هائلة وبالغة بالنجاح المتواصل لكل من مختار والجالي، فيما انتبه آخرون لما سيرصده "دوت الخليج" في تقريره التالي.

دعم لايتوقف هناك حالة حرص لم تتبدل لدى، قائد كتيبة العمل في اليوم السابع، رئيس مجلسى إدارة وتحرير اليوم السابع، الكاتب الصحفي المرموق خالد صلاح، على توفير كامل سبل وأوجه الدعم والتأييد والإثابة لكل الزملاء المتميزين، حيث خلق من حوله مجموعة من العمالقة اللذين باتوا يساهمون بشكل رئيسي في صنع مجد اليوم السابع، بقيادة خالد صلاح صاحب العلامة البارزة في العمل الصحفي والإعلامي والتليفزيوني. دأب صلاح على أن يصدر الرسائل ويعطي الدروس لكافة المتواجدين في المجال الإعلامي والصحفي، لتشجيع ومؤازرة الزملاء الصاعدين وتشجيعهم ورعايتهم، وهو النهج الذي يتجنبه عدد من القائمين على العمل الصحفي والإعلامي، حيث الاستئثار بالنجاح والخوف والترقب الدائمين من صعود الكوادر ضمن منظومتهم لضمان احتكار حصة النجاح كاملة.

هند مختار زميلة صحفية الواعدة في مؤسسة اليوم السابع، مسؤول ملف مجلس الوزراء، والذي نجحت في أن تتألق في تأدية مهامها من خلاله، حيث شكلت "شعلة نشاط" ودينامو لايتوقف عن العمل مع إلمام كامل بمقتضيات مصدرها الصحفي وعلاقتها المتشعبة والمثمرة فيه. وقد عبر الزملاء في اليوم السابع عن احتفاءهم بتصعيد وترقية هند بمختار، من خلال "لافتة شكر" ممهورة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة خالد صلاح، مكتوب عليها "شكرا ياهند والله انت أكبر من كل المناصب". محمد الجالي هو الزميل الصحفي المخضرم صاحب الرصيد الهائل من الخبرات، محرر شئون الرئاسة بمؤسسة اليوم السابع، وهو أحد ألمع الوجوه المعروفة داخل الوسط الصحفي والإعلامي، المعروف بدأبه وحرصه الشديد على المهنية ونجاحه الدائم في التألق والتطور والإضافة للوسط الصحفي والإعلامي بجهوده وعمله. الصحفي المثمر. وقد عبر الزملاء في اليوم السابع عن احتفاءهم بتصعيد وترقية محمد الجالي، من خلال "لافتة شكر" ممهورة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة خالد صلاح، مكتوب عليها "خالص الشكر على المجهود الرائع والتميز الدائم". إشادة مستحقة ويتقدم موقع دوت الخليج للزملاء بتهنئة مستحقة على ترقيتهم إلى مناصبهم الجديدة، اعترافا بقدراتهم ومهاراتهم وتقديرا لجهودهم، كما ينظر بعين الفخر إلى تجربة الكاتب الصحفي المرموق خالد صلاح، الذي استطاع أن ينهض بأحد أهم المؤسسات الإعلامية والصحفية في الوطن العربي. ويتوقع فريق تحرير موقع دوت الخليج، مزيد من النجاح والتفوق الباهر، لمؤسسة اليوم السابع، بما يليق بقدر ومكانة المؤسسة التي شكلت طفرة غير مسبوقة في صناعة الإعلام، لتكون صاحبة السبق الدائم في تحقيق النجاحات وتقديم المحتوى الذي يحترم القارئ، وإنتاج السياسات التي تساعد أبنائها على التفوق والريادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يهنئ مختار والجالي..وينظر بعين الفخر لتجربة اليوم السابع تحت قيادة خالد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.