قبل ساعات من "ديربي الطموح".. أسلحة بيراميدز تشكل أزمة لدفاع الأهلي اليوم

يدخل النادي الأهلي اليوم مباراته أمام بيراميدز ساعبا في الفوز وكسر الحظ السيء الذي يواجهه الفريق الأحمر دائما في مواجهة فريق المليونيرات.

ويملك بيراميدز العديد من الأسلحة الثقيلة التي يخشاها الدفاع الأهلاوي، خاصةً مع تواجد ثنائية السعيد ورمضان المرعبة لفرق الدوري المصري.

ويعد رمضان صبحي أحد أهم أسلحة الأرجنتيني أروابارينا خاصةً مع عدم اكتمال اللياقة البدنية لمحمد هاني العائد من إصابة كورونا منذ فترة قريبة.

تمريرات عبدالله السعيد الساحرة هي التي تثقل وتزيد خطورة رمضان صبحي من ناحية أخرى، مما يجعل بيتسو موسيماني حذرا لغلق تلك الجبهة بإحكام شديد.

عبدالله السعيد هو الآخر أحد أهم الأسلحة التي يواجهها الأهلي اليوم خاصةً مع تحركاته الخفية بين الخطوط، وخاصةً خلف لاعبي الوسط المدافعين للفرق.

أليو ديانج سيشكل هو الآخر أزمة كبيرة لعبدالله السعيد، حيث كان عقبة في المباراة الأخيرة بين الفريقين، والتي كان فيها المالي أزمة حقيقية تواجه تمريرات عبدالله السعيد ولاعبي بيراميدز ككل.

ويستضيف بيراميدز فريق النادي الأهلي اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.





قائمة الأهلي

ويدخل النادي الأهلي المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول .

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن .

خط الهجوم:محمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.





قائمة بيراميدز

على الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود وادي.