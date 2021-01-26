قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن تدخل أعضاء الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري باستخدام عبارات سياسية مشبوهة للتأثير علي أوضاع مصر داخليا وخارجيا "أمر مرفوض" مشيرا إلى أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العيش بأمن وأمان داخل الدولة واحترامه خارج حدودها من حقوق الإنسان الرئيسية التي يتجاهلها الغرب ويصرو على تسيس مفهوم حقوق الإنسان.
رفض التدخلات الخارجية بالشئون المصرية
وأكد عكاشة، في تصريحات له، أن القضاء المصري يلعب دور كبير في ضمان حصول الأشخاص على محاكمة عادلة، والتعامل مع جميع المتهمين باستخدام القانون، مضيفًا أن مصر من أولى الدول التي تنادي بإحترام الحريات وترفض التدخل في شؤون الدول الأخري ولكن الدول والكيانات التي تزعم تمثيلها للديمقراطية وحقوق الإنسان تسعى للتدخل الدائم في الشئون الداخلية لمصر .
وعبر عكاشة، عن رفضه التدخلات الخارجية من الكونجرس الأمريكي، في الشأن المصري والإشارة للحريات في مصر مستخدمين شعارات الإعتقالات السياسية وغيرها مؤكدا أن هذه الأمورغير موجودة في مصر وأنها مجرد افتراءات لا تستند لمعلومات موثقة أو أدلة منطقية.
النائب محمد السلاب يطالب برؤية واضحة عن تطوير الطيران المصرى فى السنوات العشر المقبلة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو عكاشة : مصر لاتتدخل في شؤون الغير.. وتسيس حقوق الإنسان كشف الإزدواجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.