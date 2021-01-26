عمرو عكاشة : مصر لاتتدخل في شؤون الغير.. وتسيس حقوق الإنسان كشف الإزدواجية

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن تدخل أعضاء الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري باستخدام عبارات سياسية مشبوهة للتأثير علي أوضاع مصر داخليا وخارجيا "أمر مرفوض" مشيرا إلى أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العيش بأمن وأمان داخل الدولة واحترامه خارج حدودها من حقوق الإنسان الرئيسية التي يتجاهلها الغرب ويصرو على تسيس مفهوم حقوق الإنسان.

رفض التدخلات الخارجية بالشئون المصرية

وأكد عكاشة، في تصريحات له، أن القضاء المصري يلعب دور كبير في ضمان حصول الأشخاص على محاكمة عادلة، والتعامل مع جميع المتهمين باستخدام القانون، مضيفًا أن مصر من أولى الدول التي تنادي بإحترام الحريات وترفض التدخل في شؤون الدول الأخري ولكن الدول والكيانات التي تزعم تمثيلها للديمقراطية وحقوق الإنسان تسعى للتدخل الدائم في الشئون الداخلية لمصر .

وعبر عكاشة، عن رفضه التدخلات الخارجية من الكونجرس الأمريكي، في الشأن المصري والإشارة للحريات في مصر مستخدمين شعارات الإعتقالات السياسية وغيرها مؤكدا أن هذه الأمورغير موجودة في مصر وأنها مجرد افتراءات لا تستند لمعلومات موثقة أو أدلة منطقية.

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