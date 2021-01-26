النائب عيد حماد يطالب بالرد على التقارير المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر .. ويؤكد: مصر لا يوجد بها اعتقال سياسي

طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بالرد على المنظمات المشبوهة وبعض أعضاء الكونجرس الذين يستهدفون تشويه صورة الدولة المصرية، من خلال الإشاعة كذبا بالأوضاع السياسية فى مصر، واستخدام ملف حقوق الإنسان ذريعة لتحقيق أغراضهم الخبيثة، بنفس طريقتهم التى يعتمدون عليها فى الكذب والتضليل.

حقوق الإنسان في مصر

وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الكيانات والمنظمات الدولية أو الأشخاص يعتمدون على أرقام مغلوطة، ومعلومات غير رسمية من مصادر مجهولة، ونتيجة عدم الرد على مثل هذه المهاترات قد يخيل للبعض حتى مجرد التفكير فيما يقال، ولكن سرعة الرد عليهم بالأرقام والحقائق سيفشل كافة هذه المؤامرات الخبيثة، إلى جانب أن يكون هناك تقارير مماثلة من الجانب المصرى للرد على الأوضاع فى هذه البلدان، ليكون الرد بالمثل، وهذا هو خير سلاح للدفاع.

الاعتقال السياسي في مصر

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لا يوجد بها إعتقال سياسي، وأن هذا المصطلح عار تمام من الصحة فى كافة التقارير التى تشير لحقيقة الأوضاع السياسية فى الدولة المصرية، فمصر دولة قانون، وتشهد حرية فى الرأى والتعبير فى كافة الأصعدة، مشددا على أهمية سرعة خروج قانون حرية تداول المعلومات للنور، لما سيكون له من دور كبير فى الرد على مثل هذه المزاعم.

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