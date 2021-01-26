سياحة النواب: بعض المنظمات المشبوهة تعتمد على التقارير المعلبة لتشويه صورة الدولة المصرية.. وتدخلات الكونجرس غير مقبولة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مصر من الدول التى لا تتدخل فى سياسة الدولة الخارجية، وتحترم السياسات الخارجية للدول جميعها، ولا تقبل أن يتدخل أحد فى سياستها الداخلية ايا كان، سواء أشخاص اعتاريين، أو مؤسسات، منتقدا التدخل السافر من قبل بعض أعضاء الكونجرس فى الشأن الداخلى المصرى.
وأوضح هندى، أن هناك منظمات مشبوهة وبعض الأشخاص يستخدمون عبارات فضفاضة و مطاطة لشن هجوم على الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال نجد أن هذه الكيانات تلجأ لملف حقوق الإنسان لتشويه صورة الدولة المصرية، ويتشدقون بنغمة الاعتقال السياسى فى محاولة فاشلة منهم لتشويه الصورة، ولعل القاصى والدانى يعلم جيدا الجهود التى بذلتها مصر فى هذا الملف على وجه التحديد.
حقوق الإنسان بمجلس النواب والتدخلات الخارجية
وطالب عضو مجلس النواب، هذه المنظمات والكيانات أو الأشخاص أن يعتمدوا على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومة، وعدم الالتفات على التقارير المعلبة التى تهدف فى المقام الأول والأخير لتشويه صورة الدولة المصرية، لأنها تخرج من جماعات وكيانات معادية للوطن.
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