بكري ينتقد ديون مصر للطيران ..وقنديل:مطار سوهاج عامل زي موقف الأتوبيس

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أكثر ما يؤلمه يتمثل في حجم الديون المتراكمة على وزارة الطيران والتي تقدر بنحو 21 مليار جنية، مضيفاً : نعلم أن الوزير غير مسؤول والسبب يعود لشراء طائرات سابقا فضلا عن الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .. لكن يجب أن نعرف ماهو التصور لإنهاء هذا الحجم من الديون"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

وأضاف بكري، موجهاً حديثة إلي وزير الطيران " لقد تحملتم مشقة العمل الدؤب خلال جائحة فيروس كورونا، وكان هناك نجاح مبهر فيما يتعلق بنقل المصريين من الخارج، وكنت أتواصل شخصيا مع الوزير، و بعد ساعات نجد طيارة للمكان المحدد".

وزير الطيران المدني بمجلس النواب

وشدد النائب مصطفي بكري، في كلمته، علي أهمية أن يكون نظرة إلي مطارات الصعيد لاسيما سوها

من ناحيته قال النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب: وزير الطيران المدني لم يقم بزيارة أيا من المطارات منذ 2019، قائلا: أنا برضه هنا مش هتكلم غير على مطار سوهاج.

النائب عيد حماد: عيد الشرطة لكل المصريين .. وتحية لأسر الشهداء الذين قدموا أبنائهم لتحيا مصر

وانتقد النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار عنبه، أوضاع مطار سوهاج، قائلا: "مطار سوهاج عامل زي موقف الأتوبيس، مفيش استراحات".

وأشار النائب، إلى أن هناك إشكالية مغلوطة بأن المسافرين من مطار سوهاج فقط هما العمالة المصرية للخارج، موضحا أن هناك مزارات سياحية في سوهاج مثل أبيدوس في مدينة البلينا.

وطالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام لجنة السياحة بالمجلس بعمل زيارة لمطار سوهاج للتعرف على أرض الواقع على حالة المطار.