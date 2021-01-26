خالد بدوي يوجه تساؤلات لوزير الطيران بشأن الموقف التشغيلي لمطارات سفنكس والعاصمة الدولي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، توجيه النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ،عدد من الاسئلة لوزير الطيران محمد منار عنبه ، بشأن اعمال تطوير المطارات .
وسأل النائب وزير الطيران في مجموعة من المحاور بشأن ما تم تطويره في الوزارة بعد ضخ الحكومة حوالي ٥٠ مليار جنيه خلال العام الماضي.
وقال بدوي ان ازمة الاغلاق العالمي أثرت بشكل كبير على حركة النقل بصفة عامة والطيران بصفة خاصة لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة.
مجلس النواب ووزير الطيران المدني
كما تساءل بدوي حول الموقف التشغيلي لمطارات "سفنكس ٦ اكتوبر - العاصمة الدولي - مطار برنيس" وتساءل ايضاً حول النسبة الاستيعابية سنوياً لهذه المطارات.
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