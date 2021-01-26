وزير الطيران يستعرض جهود تطوير المطارات.. ويؤكد أهمية التواجد بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الطيران المدنى، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة.

وأكد الوزير، أنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلى مطار القاهرة حيث أن مطار سفنكس يقع فى منطقة استيراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحرى والقبلى.

وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدنى، أنه تم تطويره لاستيعاب 5 مليون راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.

وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، قال الوزير: يقع فى منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب/ساعة ، وتم انشاء جراج للسيارات وطرمق لاستيعاب عدة طائرات.

ولفت إلى أهمية التواجد المصرى فى أفريقيا، مشيرا إلى أن أولى الملفات التى نظرها كانت جنوب السودان وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى والتوقيع على اتفاقية للتعاون بالأحرف الأولى، هذا فضلا عن التعاون مع كثير من الدول الإفريقية ومنها زامبيا لاسيما وأن المجال بها واعد.

وفى سياق متصل، قال محمد منار عنبه، إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات فى تطبيق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل على مدار الـ24 ساعة، وعلى اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله : محدش يقدر يتأخر على المواطنين فى شكواهم.

ونوه وزير الطيران إلى خفض أسعار تذاكر الطيران فى ضوء مبادرة "شتى فى مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.



ولفت إلى أن اللجنة العليا التى تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقوم بعملها للتأكد من عدم وجود أى مواد خطرة مخزنة بها أو قابلة للاشتعال، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض الموقف التنفيذى لوزارته: "اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الآن".

و قال وزير الطيران المدنى، أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية ولتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.