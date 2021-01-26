برلمانى يسأل وزير الطيران عن الموقف التشغيلى لمطارى سفنكس والعاصمة الدولى

جدة - نرمين السيد - وجه خالد بدوى، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة أسئلة للطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، حول محاور تطوير الوزارة، بعد ضخ الحكومة حوالى 50 مليار جنيه خلال العام الماضى.





وقال بدوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير الطيران، اليوم الثلاثاء، إن أزمة الإغلاق العالمى أثرت بشكل كبير على حركة النقل بصفة عامة والطيران خصوصًا، لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة. كما تساءل حول الموقف التشغيلى لمطارات "سفنكس بـ6 أكتوبر - العاصمة الدولى - مطار برنيس"، أيضًا حول النسبة الاستيعابية سنويًا لهذه المطارات.

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