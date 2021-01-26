صور.. بدء اجتماع تضامن النواب بحضور وزير التموين

جدة - نرمين السيد - بدأت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، منذ قليل، اجتماعها بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.





ومن المقرر رصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك عقب إحالة رئيس مجلس النواب بجلسته التى عقدت يوم الإثنين الموافق 18 يناير، لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن، لبحثه والتأكد من صحته وما ورد فيه. يأتى ذلك فى إطار استقبال مجلس النواب، للوزراء لاستعراض بياناتهم حول إنجازات وزارتهم خلال الفترة الماضية.

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