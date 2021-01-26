صور.. الصحة: لم نرصد أى إصابة بنزلات معوية منذ بداية مونديال اليد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن سجلات العيادات المتواجدة داخل الفنادق لم تسجل أو ترصد أى حالات تعانى من أعراض تشير إلى الإصابة بنزلات معوية منذ بداية البطولة وحتى اليوم.





وأضاف مجاهد، فى بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فردًا داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبى بوزارة الصحة، يتابع باستمرار أعمال الرقابة على الأغذية ومياه الشرب بفنادق إقامة عن طريق المرور الميدانى الدورى لفرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، على المطاعم بفنادق إقامة الوفود المشاركة فى البطولة، حيث يتم سحب عينات من الأغذية ومياه الشرب، التى يتم تقديمها للوفود، وكذلك سحب عينات من مياه حمامات السباحة والصرف الصحى، وإرسالها إلى المعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، مؤكدًا أن نتائج جميع العينات التى تم سحبها منذ بداية البطولها حتى اليوم مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح أنه يتم متابعة السلامة الصحية لمقدمى الأغذية وإجراء مسح حرارى لهم على مدار اليوم، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالمطاعم والمطابخ بالفنادق لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية الواجب توافرها خلال عملية إعداد الأغذية وتقديمها للوفود، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض بأماكن إقامة الوفود والفرق المشاركة ومكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بمبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.