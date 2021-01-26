عاجل.. السيسى يوجه بالبدء الفورى لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية، وربط مسارات القطار الكهربائى الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حالياً".

ووجه الرئيس بالبدء فى التنفيذ الفورى لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، والتى تتضمن إضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائى فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة.

وشدد الرئيس على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسى لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية فى جميع المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذاً فى الاعتبار التزايد المتوقع فى الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائى السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائى لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة 6 أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالى طول حوالى 1795كم.

كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما فى ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتى تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلاً عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.