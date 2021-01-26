صور .. الداخلية تفتتح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة، وذلك لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام، من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة، والدراسات والأبحاث التى تؤهل الكوادر لأداء المهام المنوطة بهم بفاعلية وتزويدهم بالخبرات والقدرات التى تتوافق مع المتطلبات الحالية والمستقبلية.





وقالت الداخلية فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن افتتاح المركز يأتى انطلاقا من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كل عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة، لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على إحتواء إنعكاساتها السلبية تماشياً مع المقررات الدولية.

وأشارت إلى أن الوزارة حققت نجاحات عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول لتحقيق الأمن والسلام، من خلال العديد من الكوادر الشرطية، وكان من نتاج تلك المشاركات المتميزة والفاعلة أن تحتل مصر المركز الـ 3 فى إحصائية منظمة الأمم المتحدة الخاص بتصنيف الدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام، كما تحتل مركزاً متميزاً ضمن العشر دول الكبرى الأولى المساهمة بقوات فى البعثات الأممية على المستوى الدولى.

وذكرت أن الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية، حازت على ثقة كل الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام، وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.

ويضطلع المركز بالمهام التالية:



- إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم كل أوجه الدعم للراغبين فى المشاركة من الجنسين.

- تنظيم الفعاليات المختلفة "دورات تدريبية – ندوات – مؤتمرات – ورش عمل" تنيسقاً مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات "الدولية – الإقليمية" بما يعزز دور المكون الشرطى بعمليات حفظ السلام.

-إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بأوجه عمل البعثات الأممية فى إطار استعراض التحديات التى تواجه المشاركين بها وبحث سبل التغلب عليها.

- التعاون التدريبى وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة "دوليا – إقليمياً – محلياً" لتطوير أداء العناصر الأممية بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام، فضلاً عن نقل الخبرات فى مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وذكرت الداخلية أنه تم تصميم المركز ليكون صرحاً تدريبياً متميزاً يذخر بكافة مساعدات التدريب وكافة المنشآت التى تمكنه من أداء رسالته التدريبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومن بينها مبانى وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير والتصميمات التى توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التى يتعرض لها المشاركين بعمليات حفظ السلام.