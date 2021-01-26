غدًا .. التضامن الاجتماعى تطلق مسابقة الأم المثالية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، فتح باب الاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، اعتبارًا من غد الأربعاء 27 يناير الجارى وحتى الأحد 14 فبراير المقبل فى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية كافة.





وأكدت الوزيرة أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.

ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى: "ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان" بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم".

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021، التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خصوصا الأسر التى لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.

ومن المقرر، أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات، والأم البديلة، وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية" وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وللمرة الأولى، سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى ويقصد بها الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

كما تأتى من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، والأم التى شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للأم البديلة وهى الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعى مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة.