نائب: لا يجوز لأعضاء برلمان أى دولة التدخل فى شؤون مصر الداخلية

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن، رفضه التدخل فى الشأن الداخلى المصرى من أى جهة أو دولة، معلقًا: "نرفض الوصاية من أى جهة خارجية بما فيها الكونجرس الأمريكى".





وأكد سوس، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، قدرة مصر على التصدى لما تحاول التيارات المغرضة تصديره للغرب، مشيرا إلى أن مصر هى التى تحملت فاتورة إجهاض الإرهاب فى المنطقة، وكذلك المخطط الصهيونى الأمريكى فى الشرق الأوسط لتفتيت المنطقة. وشدد عضو مجلس النواب، على أنه ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل فى شؤون دولة أخرى، ولكن دوره الدفاع عن قضايا وطنه وحقوق دائرته التى تم انتخابه بها، متابعًا: "لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين فى مصر ولكن لدينا متهمين فى قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر لأى اعتبارات سياسية". وشدد النائب على أن أى تدخل لأعضاء برلمان أى دولة فى الشأن الداخلى مرفوض ومن يريد منهم التحدث والمناقشة لأى موضوع فهناك مجلسى النواب والشيوخ يعبران عن الشعب المصرى ومناظرين لهم، كما لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات.

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