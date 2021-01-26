وزيرا الري والزراعة يتفقدان مزرعة ومصنع السكر التابع لشركة القنال بالمنيا

زار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة المنيا لتفقد مشروعات الموارد المائية والري.

وقام الدكتور عبد العاطى، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بزيارة مزرعة ومصنع السكر لشركة القنال بمحافظة المنيا، حيث تم خلال الزيارة الاستماع إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة حول مراحل الزراعة والتصنيع خلال جولة تفقدية بالمصنع والمزرعة.

ويعد مصنع سكر شركة القنال أحد الاستثمارات الكبرى بصعيد مصر باعتباره شركة زراعية وصناعية متكاملة تستهدف زراعة مساحة 181 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، حيث تم حتى الآن زراعة حوالي عشرة آلاف فدان، وجارٍ تجهيز مساحة 15 ألف فدان أخرى ستتم زراعتها فى غضون الصيف القادم.

الجدير بالذكر أنه تم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة بالمشروع بما يحقق ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والاستفادة المثلى من المقننات المائية المقررة للمزرعة، حيث تم تنفيذ شبكة متكاملة ومتطورة للرى الحديث والذكى بالمزرعة بالاستعانة بخبراء محليين ودوليين، من خلال تنفيذ نظام للري بالرش لرى المزرعة، وتنفيذ نظام لقياس درجة رطوبة التربة والذى تم ربطه بنظام الري أوتوماتيكيا، بما يسمح بتحديد كمية مياه الري المطلوبة وكذلك كمية الاسمدة المطلوبة، بحيث يتم التحكم في عملية الري عن بعد ، الأمر الذى أدي لترشيد كميات المياه والاسمدة والطاقة المستخدمة في عملية الرى.

وأوضح "عبد العاطى"، أن الزيارة التفقدية تهدف إلى التأكد من التزام المزرعة بالمقننات المائية المعتمدة من وزارة الموارد المائية والرى للسحب من المخزون الجوفى بما يضمن إستدامة المشروع ، وعدم تأثير السحب الجائر سلبًا على المخزون الجوفى سواء من حيث الكمية أو درجة الملوحة ، حيث أن الخزان الجوفى المغذى للآبار الجوفية بالمشروع يعتبر خزان غير متجدد ، الأمر الذى يستلزم التعامل مع هذا المورد المائى طبقًا لمحددات صارمة تضمن استدامته.

وأكد أن زيارة المزرعة النموذجية تأتى فى إطار توجه وزارة الموارد المائية والرى للتشجيع على استخدام نظم الري الحديث والرى الذكى ، معربًا عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح دافعًا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث واستخدام نظم الرى الذكى ، نظرًا لما تقدمه هذه النظم من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وقال إنه فى إطار الرؤية المستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى، ضمن منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، فإنه جارٍ حاليًا تنفيذ 3 عمليات لتطوير المساقي بمحافظة المنيا بمناطق ناشد الثانية والثالثة والعكام ومرزوق الأولى، حيث تشمل هذه العمليات تنفيذ أعمال مدنية لتبطين المساقي أو تركيب مواسير وأعمال كهربائية وأعمال ميكانيكية.