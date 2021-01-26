نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى بكري لوزير الطيران: ما هو تصور الوزارة لإنهاء الديون المتراكمة عليها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك بحضور وزير الطيران لإلقاء بيان الوزارة لعرض أدائها خلال الفترة الماضية، أن حجم الديون المتراكمة على وزارة الطيران والتي تقدر بنحو 21 مليار جنية تؤلمه كثيرا.

وتابع "بكري" خلال كلمته: نعلم أن الوزير غير مسؤول لأن السبب يعود لشراء طائرات سابقا فضلا عن الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن يجب أن نعرف ما هو التصور لإنهاء هذا الحجم من الديون، موجها حديثه للوزير: لقد تحملتم مشقة العمل الدءوب خلال جائحة فيروس كورونا، وكان هناك نجاح مبهر فيما يتعلق بنقل المصريين من الخارج، وكنت أتواصل شخصيا مع الوزير، وبعد ساعات نجد طيارة للمكان المحدد.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الماضيين.

