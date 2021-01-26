الزمالك يكشف موقف حميد أحداد من المشاركة في المباريات المقبلة

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك أن اللاعب مهاجم الفريق حميد أحداد يخضع حالياً للمرة الأخيره من التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الضامه الذي تعرض لها مؤخراً وتسبب في غيابة من الفريق ،واقترب من الشفاء والأنضمام الي التدريبات الجماعية للفريق بعد الإطمئنان علي حالته.

وقد أعلن نادي الزمالك أنضمام اللاعب الي القائمة الإفريقية وذلك بعد إنتهاء إعارته وعودته الي جدران الفريق الأبيض بعد رحيلة الي الرجاء المغربي علي سبيل الإعارة.

ويأمل الفارس الأبيض تعويض هذا الموسم والفوز بالبطوله خاصةً بعد خسارته ثلاث بطولات الموسم الماضي والذي حصدهم المارد الأحمر ،خسارة بطولة الدوري الممتاز وخروجة في ربع نهائي كأس مصر امام فريق طلائع الجيش وإفريقيا،حيث يمتلك الزمالك 12 دوري ممتاز فقط .

ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق مصر المقاصة يوم الخميس المقبل ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان اخر مواجهاته امام أسوان والتي انتهت بالتعادل السلبي، ومن ناحيه أخري تستمر أزمات الفارس الأبيض مستمرة، حيث تمسك أوناجم لاعب الزمالك بالحصول على باقي مستحقاته كاملة، حيث يتبقى له موسمين مع النادي، أو الرحيل المجاني عن الزمالك.

وقرر عدم تقديم أي تنازلات من أجل الرحيل ليضع المسؤولين في ورطة حقيقية،حيث يعيش النادي أزمة جديده بعد فرجاني ساسي لاعب الفريق وذلك بسبب مطالباته أيضاً لمستحقاته المتأخرة ورغبته في الرحيل من النادي الي فريق الدحيل القطري بعد أن عرض الفريق القطري علي اللاعب الأنضمام الي الفريق مقابل 7مليون دولار واللعب في كأس العالم للأندية ولكن نادي الزمالك رفض ذلك بسبب من الصعب تعويض اللاعب ويعتبر من القوام الأساسية ومن الصعب تعويضه .

ويملك الزمالك في صفوفه 5 لاعبين أجانب هم الثنائي التونسي فرجاني ساسي، وحمزة المثلوثيي والثلاثي المغربي حميد أحداد، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وفي حالة رحيل مصطفى محمد سوف يضطر الأبيض للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

حيث تنص لوائح الجبلاية على تواجد 5 لاعبين أجانب فقط في قائمة أي فريق من الدوري المصري الممتاز.

