فرج عامر يهدد اتحاد الكرة.. "مش هكمل الدوري لو لغيتوا الفار"

أعلن المهندس فرج عامر رئيسمجلس إدارة نادي السموحة، أنه لن يكمل بطولة الدوري العام هذا الموسم، إذا تم إلغاء تقنية الفيديو من قبل اتحاد الكرة المصري.

وقال فرج عامر خلال تصريحات إذاعية عصر اليوم: "أنا لا أرى أي مبرر للتلويح بإمكانية إلغاء تقنية الفار هذا الموسم".

وأكمل: "أنا متعجب من كم الأخطاء التي ظهرت من تقنية الفار في الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري، عل عكس ما حدث في بداية الموسم، حيث لم يكن هناك كل تلك الأخطاء بالرغم من عدم وجود وقت كافي لتدريب الحكام عليها".

وعن الخطأ الشهير في مباراة فريقه أمام بيراميدز، قال: "في مباراة سموحة وبيراميدز، الحكمتوقف لمراجعة الفار في لعبتين لم يكون بهما أي مشكلة، وعندما دخل شريف إكرامي المرمى بالكرة، لم يتم مراجعة الفار".

واختتم فرج عامر تصريحاته قائلا: "في تلك الكرة المشئومة تفاجأ الجميع أن تقنية الفار لا تدخل في هذه المنطقة، أين العدل إذا؟".

وتعادل فريق سموحة في آخر مبارياته أمام بيراميدز بنتيجة 1-1، بالجولة التاسعة من عمر الدوري العام.

ويواجه سموحة فريق المقاولون العرب اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، قد نظمت اجتماعا بالأمس في مقر الجبلاية مع أندية الدوري الممتاز، لمراجعة أزمة التحكيم، وبعض بنود لائحة المسابقات بالدوري.

وفي تلك الجلسة أشار أحمد مجاهد إلى إمكانية إلغاء تقنية الفار في الموسم الحالي، فيما شددت الأاندية على ضرورة إيجاد الاتحاد لحل بديل في حالة إلغاء تقنية الفار، لاستكمال الموسم بشكل صحيح.

من زاوية أخرى قرر اتحاد الكرة المصري السماح للأندية المصرية في التعاقد مع حراس أجانب، بعدما كان هناك بند يمنع الاندية من ذلك.

كما قرر اتحاد الكرة السماح للأندة بتسجيل خمسة لاعبين أجانب مع إمكانية إشراكهم جميعا معا من بداية المباراة.



وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين، فأكد اتحاد الكرة أنه لن يستكمل تلك المسابقات، لحين صدور قرار من قبل لجنة الأزمات المشكلة من قبل الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.