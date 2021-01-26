أحمد دياب: لا يوجد في مصر اعتقال سياسي.. والتدخل الأمريكي عدوان على حقوق المصريين

أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن الازدواجية الامريكية في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان تتجلى بشكل واضح في توجيه الانتقادات لمصر، مستنكرًا تدخل بعض الأعضاء بالكونجرس الأمريكي، في الشأن الداخلي المصري، وترديدهم أكاذيب غير مستندة على معلومات حقيقية أو أدلة موثقة.
حقوق الإنسان ومجلس الشيوخ
وأضاف دياب، في تصريحات له، أن الولايات المتحدة تزعم أنها تأسست على حقوق الإنسان، وتصف نفسها بالمدافع عن حقوق الإنسان حول العالم، ولكن ذلك غير صحيح، حيث أنها اتبعت المفهوم الضيق لحقوق الإنسان لمواصلة الهيمنة على العالم من خلال تسيس مفهوم حقوق الانسان وتعمد التشويه والانتقاص من وضع حقوق الإنسان في دول ومناطق لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، فضلًا عن جرائم الكراهية العرقية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة الذي أصابت العالم بالصدمة.
وأوضح دياب، أنه في الوقت الذي يغض فيه الكونجرس الأمريكي وأعضائه الطرف على الانتهاكات الممنهجة التي تتم من إسرائيل تجاه فلسطين، فضلًا عن الانتهاكات التي يقوم بها رجال الشرطة الامريكية من وقت لاخر، يتحدثون عن حقوق الانسان في مصر، موضحًا ان مصر أحدثت طفرة في هذا الملف، حيث اهتمت بمفهوم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية التي لم يكترث به العديد من دول العالم، على الرغم من أهميته في ضمان حياة كريمة للمواطنين.
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