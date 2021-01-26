النائب عمرو القطامى: مصطلح الاعتقال السياسى نغمة تستخدمها الكيانات المشبوهة لتشويه صورة الدولة المصرية

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان لا يعنى فقط الحقوق السياسية كما تروج بعض المنظمات المشبوهة، والتى تشيع كذبا بتقارير مغلوطة حول الوضع السياسي فى مصر، متابعا:" هناك من يريد ان يروج لفكرة الاعتقال السياسى، وفى حقيقة الأمر هذا المصطلح عار تماما من الصحة، وخير دليل على ذلك الأوضاع التى نشهدها ونعيشها وحرية الرأى والتعبير".
حقوق الإنسان بمجلس النواب
وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه لأسلوب بعص أعضاء الكونجرس فى التطاول على الدولة المصرية والدخول فى الشأن الداخلى المصرى، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل المساس بشأنها الداخلى، وتلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور والقانون فى تعاملها فى مختلف القضايا والموضوعات.
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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط، الحق فى التعليم، الحق فى الصحة، توفير مسكن ملائم، توفير حياة كريمة، أين أعضاء الكونجرس والمنظمات المشبوهة من كافة هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع، قائلا:" ولا هما بيشوفوا اللى عايزين يشوفوه وخلاص
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