وزير الطيران المدني يتعهد أمام البرلمان بإعادة النظر في أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

قال محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني: بالرغم من خفض سعر تذكرة الطيران الداخلي من 1800 جنيه إلى 1500 جنيه لمحافظة الأقصر، لكن الإقبال ضعيف، لاسيما وأن الفنادق لم تقم بخفض أيضا إقامتها، بما يشجع المواطنين علي الانتقال إلي هذه المناطق.

وأضاف عنبه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه لكي تنجح المبادرة "شتي في مصر" كان يجب أن يكون هناك خفض في تكلفة الإقامة بالفنادق، مضيفاً : لا اضحك عليكم لم تحقق في ضوء ما استعرضته المرجو منها..

وتابع عنبه، في حديثه تعقيبا علي أعضاء مجلس النواب المطالبين بخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلية بقوله : أعدكم بنظرة أخري إليها.

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وكان وزير الطيران المدني قد استهل كلمته بشكر أعضاء مجلس النواب علي كلماتهم بقوله : من قلبي بشكركم علي النقد البناء، لاسيما وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية هما جناحي دفع الدولة للأمام".