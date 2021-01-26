الاتحاد السكندري يعلن عن حالات كورونا في الفريق

أعلن نادي الأتحاد السكندري إستمرارية إيجابية عينة 12 لاعباً المصابين بفيروس كورونا المستجد من الفريق وسلبية مسحة حسن مصطفي مدرب المساعد للفريق مع إستمرارية ثلاثه من الجهاز المعاون للفريق وذلك بعد إجراء مسحة طبيه للفريق وللجهاز الفني بالكامل،ويخضع الفريق بالكامل الي مسحة جديده خلال ايام وذلك قبل مواجهات في الدوري ،ويعيش الفريق حاله من القلق الشديد

ويستعد فريق الأتحاد السكندري لمباراته المقبلة امام فريق غزل المحلة يوم الخميس القادم ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الدوري الممتاز،بينما يعيش النادي الأن حاله من القلق الشديد بسبب إصابة الاعبين بفيروس كورونا ومن الممكن تأجيل المباراة لحين تحويل نتيجة العينه الي سالبه،ومباراة يوم 3/2الأربعاء امام فريق مصرالمقاصة و مباراة بعدها يوم 12/2 امام فريق الإسماعيلي .

ويسعي الفريقين حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانت كل منهم في ترتيب الدوري في ظل المنافسة الشرسة منذ بداء الموسم الحالي ،وبين متصدر الدوري النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك وذلك بعد حصد الفريق الأحمر بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي،بينما يرغب الزمالك في إنتزاع الصدارة من النادي الأهلي والفوز ببطولة الدوري هذا الموسم وذلك بسبب غياب بطولة الدوري من الفرس الأبيض في السنوات السابقة حتي الأن والمارد الاحمر هو حامل اللقب منذ سنوات.

والجدير بالذكر أن يحتل فريق الأتحاد السكندري المركز ال13 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 8نقاط من أصل 6 مباريات خاضها الفريق ،بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز ال12 ويمتلك في رصيدة 8نقاط من أصل 9مباريات خاضها الفريق،وكانت اخر مواجهات فريق الأتحاد السكندري امام فريق الجونة والتي انتهت المباراة بفوز الجونة بنتيجة 2/0.

ومن ناحيه اخري يستضيف اليوم الدوري الممتاز مباراة هامه تجمع بين الأهلي متصدر جدول الدوري برصيد 20 و بيراميدز الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق،ويسعي كل منهم حصد الثلاث نقاط وتعتبر مباراة ينتظرها الجميع خاصتاً جماهير القلعة الحمراء ،حيث يرغب الفريق الاحمر الانتصار اليوم والإستمرار في نغمة إنتصارات الفريق قبل السفر الي قطر لكأس العالم.

