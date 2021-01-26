فيديو.. لحظة وصول الأهلي وبيراميدز لاستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة الأهلى

وبعده بدقائق وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي.
وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الذي أتم عامه ٢٤ وسط أجواء من التفاؤل والود، والتقطوا الصور التذكارية.
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - - محمود وادي
على الجانب الآخر أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق النادي الأهلي قائمته للمواجهة، والتي ضمت كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول .
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن .
خط الهجوم:محمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.
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