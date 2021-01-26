فيديو.. لحظة وصول الأهلي وبيراميدز لاستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة الأهلى

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز. وبعده بدقائق وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

واحتفل أمس لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز بعيد ميلاد النجم رمضان صبحي على هامش المران الأخير للفريق بملعب استاد الدفاع الجوي .

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الذي أتم عامه ٢٤ وسط أجواء من التفاؤل والود، والتقطوا الصور التذكارية.