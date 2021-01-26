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عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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الاهلي امام بيراميدز.أرشيفية

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد الدفاع الجوي، في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

البدلاء.

بيكهام،  ياسر إبراهيم، كهربا،  مروان محسن، ديانج،  علي لطفي،  صلاح محسن، سعد سمير ،بواليا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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