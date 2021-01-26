عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد الدفاع الجوي، في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

البدلاء.

بيكهام، ياسر إبراهيم، كهربا، مروان محسن، ديانج، علي لطفي، صلاح محسن، سعد سمير ،بواليا