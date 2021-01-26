بيراميدز يدفع بالقوة الضاربة في تشكيلة الفريق قبل مواجهة الأهلي

ينتظر عشاق الكرة المصرية، قمة الدوري بين النادي الأهلي وبيراميدز، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز



.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الأهلي في مباراة الجولة العاشرة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة - محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر

وكانت اخر مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز والمباراة التي شهدت التعادل السلبي المسيطر علي اللقاء عام 2020،حيث تم طرد لاعب خط وسط المارد الأحمر عمرو السولية .

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.