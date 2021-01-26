النواب يحيل بيان وزير الطيران للجان المحتصة..وعنبه يرد علي أزمة مطار سوهاج

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبه، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض الوزير خطة العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية في الفترة المقبلة.

ويعاود المجلس الانعقاد غدا الأربعاء للاستماع لبيان وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية

قال اللواء طيار محمد منار عنبه وزير الكيران المدنى إن شركة مصر للطيران تعمل بنسبة 30 % من قوة الحركة فيها . وا ضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤل النواب عن موقف الطيارين الجدد من الانضمما للخدمة : " اوفقا لخفض نسبة الحركة في الشركة فالطيارين أيضا يتدربون بنسبة 30 % أيضا و هو ما يحتاج الى مدة أطول للتدريب 4 اشهر بدلا من شهر و نصف "

و قال وزير الطيران ردا على انتقاد النائب فتحى قنديل للأوضاع في مطار سوهاج و ان الوزير لم يقم بزيارة المطار من قبل :" انا عارف المطارات و لسه بطير و نزلت في جميع المطارات و زرت جميعها اكثر من مرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية و الحركة .

و أضاف تعليقا على عدم وجود ثلاجة لاستقبال الجثامين في مطار سوهاج : " لا توجد ثلاجة في مطار سوهاج و تعاقدنا مع وزارة الصحة لايجار ثلاجية موتى ، و نظرا لان الطائرت التي تذهب لسوهاج قليلة جدا فالجثامين القادمة من الخارج الى مطار القاهرة يتم حفظها في ثلاجة المطار حتى تنقلها رحلة متجهة الى سوهاج ".

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