محمد الجبلاوى: لا مساومة فى الأمن القومى.. ونرفض ادعاءات حقوق الإنسان

أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر دولة مستقلة حرة الإرادة، ولاتقبل من أي دولة كانت أو منظمة، توجيه انتقادات إليها وسرد أكاذيب وهلاوس غير موجودة فى مصر.

محمد الجبلاوى: نرفض اتهامات الكونجرس بشأن حقوق الإنسان

وأشار عضو مجلس النواب، محمد الجبلاوى، إلى رفض مصر التام لهذه الانتقادات، التي وجهها بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ضد مصر، والزعم بأن فيها معتقلين سياسيين على غير الحقيقة، مؤكدا أن مصر ليس فيها معتقلين سياسيين بل خارجين عن القانون

وأكد عضو مجلس النواب، محمد الجبلاوي، أن مصر ليس بها معتقلين، وأن الأحكام التى تصدر بخصوص البعض هى أحكام قضائية يسطرها قضاء مصري نزيه لا أحد يتدخل في أحكامه ولا يعلق عليه ومشهود له.

وقال عضو مجلس النواب، محمد الجبلاوى، إن انتقادات بعض أعضاء من الكونجرس الأمريكي، الأوضاع في مصر لا تزيد عن كونها مزايدة رخيصة، موضحا انه الأولى بالكونجرس أن يفتش في مهازل اقتحام مبناه والطريقة التي تصرفوا بها مع الفوضويين عندهم قبل ان يوجهوا انتقادات لمصر.

وشدد أن قيادة الرئيس السيسي تعمل من أجل صالح 100 مليون مصري ويزيد، ولا يمكن الاستماع والالتفات لمثل هذه المزاعم، قائلا:" أمن وحياة عشرات الملايين من المصريين، لا تساوم بانتقادات حقوقية ولا مزاعم أمريكية، والارهاب لا تهاون معه ولا مع عناصره من الخونة المأجورين ضد البلاد.