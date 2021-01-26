عضو بالشيوخ رافضا تدخلات الكونجرس الأمريكى: لن نقبل وصاية من أحد

جدة - نرمين السيد - أدان عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات تدخل الكونجرس الأمريكى فى الشأن الداخلى المصرى، معتبرا أن هذا التدخل مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن مصر دولة عريقة وذات سيادة ولا تتدخل فى شؤون أى دولة.





وأضاف فهمى، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هناك لوائح وقوانين داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، متابعًا: " لن نقبل تدخل أى جهة خارجية أو وصاية من أحد". ورفض عضو مجلس الشيوخ، محاولات تشويه سمعة مصر باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية، لافتًا إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات، متابعًا: "ليس لدينا معتقلين سياسين فى مصر ولكن لدينا متهمين فى قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة".

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